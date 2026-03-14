Vasto agente morso da un detenuto nella Casa lavoro | la denuncia del sindacato

Un agente di polizia penitenziaria è stato morso da un detenuto all’interno della Casa lavoro di Vasto. L’aggressione ha causato escoriazioni a una mano all’agente. La notizia è stata resa nota dal sindacato, che ha diffuso il fatto senza fornire ulteriori dettagli. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente.

Un agente di polizia penitenziaria sarebbe stato aggredito a morsi da un detenuto all’interno della Casa lavoro di Vasto, riportando escoriazioni a una mano. Lo riferisce l’agenzia LaPresse citando una nota del sindacato di categoria. Secondo quanto riportato, la situazione sarebbe stata gestita grazie all’intervento di altri agenti presenti nella struttura. Sempre secondo il sindacato, il sistema delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza risulterebbe non sufficiente rispetto al fabbisogno nazionale. In questo contesto, le cinque case lavoro presenti in Italia — tra cui quella di Vasto — rappresenterebbero strutture particolarmente complesse da gestire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Carcere minorile, il sindacato: "Agente molestata da un detenuto"Borrelli riferisce di disordini avvenuti venerdì all’interno del carcere minorile. Un altro agente ferito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio. La rabbia del sindacato di polizia: “Personale allo stremo, subito misure urgenti”Busto Arsizio (Varese), 18 gennaio 2026 – Un ennesimo episodio di violenza colpisce ulteriormente il già flebile equilibrio sociale e logistico del...