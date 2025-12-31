ET l’extraterrestre | tutto quello che c’è da sapere sul film

ET l’extraterrestre è un classico del cinema che racconta l’amicizia tra un bambino e un alieno. Trasmetto in prima serata su Italia 1, il 31 dicembre 2025 alle 21:20, permette di scoprire una storia emozionante e senza tempo. In questa scheda troverai informazioni sulla trama, il cast e le modalità di streaming del film, per un’occasione di visione condivisa e senza fronzoli.

ET l'extraterrestre: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 31 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda E.T. l'extra-terrestre, film di fantascienza americano del 1982 diretto e prodotto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison. Racconta la storia di Elliott, un ragazzino che fa amicizia con una creatura extraterrestre, che soprannomina E.T., lasciata accidentalmente sulla Terra dai suoi simili. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. E.T. l'extra-terrestre (E.T. the Extra-Terrestrial), noto anche semplicemente come E.T., è un film di fantascienza americano del 1982 diretto e prodotto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison.

