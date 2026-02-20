Anarchici la compagna di Cospito detta la linea dal carcere | Lotta alla repressione

Anna Beniamino, compagna di Alfredo Cospito, ha scritto una lettera dal carcere di Bancali, in Sardegna, in cui invita a rafforzare la lotta contro la repressione. La comunicazione circola sui blog dell’area antagonista, dove viene condivisa come una chiamata all’azione. Cospito sta scontando una lunga condanna nel regime del 41 bis, accusato di aver pianificato attentati. La lettera di Beniamino rappresenta un messaggio diretto ai sostenitori, invitandoli a mantenere alta la resistenza contro le politiche penali dello Stato.

Comunicato politico numero zero. Nel dedalo della blogosfera antagonista spunta la lettera dal carcere di Anna Beniamino, compagna di Alfredo Cospito, l'anarchico che sta scontando nel carcere sardo di Bancali una condanna nel regime del 41 bis per una lunga scia di attentati. È detenuta nella sezione AS2 del carcere femminile di Rebibbia e lo scritto, che risale a gennaio, è indirizzato ai partecipanti della manifestazione che si è svolta a Viterbo il 7 febbraio. Un corteo in cui la lotta per «la resistenza del popolo palestinese» si è intrecciata con due battaglie parallele: quella per la liberazione dei vari palestinesi indagati insieme a Hannoun nell'inchiesta sui finanziamenti a Hamas, e quella per Cospito e tutti gli anarchici in carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

