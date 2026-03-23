Terrorismo caccia alla rete dei due anarchici | Documenti interessanti

È stato conferito dalla Procura di Roma l'incarico al medico legale per eseguire gli esami autoptici sui corpi di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti anarchici morti nel crollo di un casale, nel parco degli Acquedotti nella parte ricadente sul via di Capannelle alla periferia della Capitale. Secondo l'ipotesi investigativa i due stavano assemblando una bomba. L'esito degli esami autoptici è un passaggio che chiarirà in parte cosa sia realmente accaduto all'interno del casale, se vi fossero altre persone presenti e quale fosse l'effettiva carica e natura del mix esplosivo utilizzato. Si ipotizza che nel composto siano stati utilizzati anche dei fertilizzanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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