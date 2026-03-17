Ternana esonerato Fabio Liverani Alla guida delle Fere per ora c’è Fazio

La Ternana ha esonerato Fabio Liverani dalla guida tecnica della squadra. Al suo posto, per il momento, siede Pasquale “Lito” Fazio. La decisione è arrivata dopo la sconfitta subita a Pesaro e segue un periodo caratterizzato da variazioni nelle prestazioni della squadra. La società ha comunicato la sostituzione senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’addio.