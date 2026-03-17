Ternana esonerato Fabio Liverani Alla guida delle Fere per ora c’è Fazio
La Ternana ha esonerato Fabio Liverani dalla guida tecnica della squadra. Al suo posto, per il momento, siede Pasquale “Lito” Fazio. La decisione è arrivata dopo la sconfitta subita a Pesaro e segue un periodo caratterizzato da variazioni nelle prestazioni della squadra. La società ha comunicato la sostituzione senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’addio.
Esonerato Fabio Liverani, panchina a Pasquale “Lito“ Fazio. La decisione dei vertici rossoverdi, maturata dopo la sconfitta di Pesaro, è stata senza dubbio dettata anche dagli alti e bassi palesati dalle Fere nell’ultimo periodo. Come anticipato da “La Nazione“ nell’edizione di ieri, le valutazioni in corso tra la serata di sabato e tutta la giornata di domenica sembravano già andare in tale direzione. Tre sconfitte negli altrettanti scontri diretti per il 4° posto, contro Campobasso, Gubbio e Vis Pesaro, dunque nelle ultime quattro partite, hanno evidentemente avuto un peso specifico inesorabile sul destino di Liverani, superiore a quello delle vittorie conquistate contro le big Ravenna e Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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