Terminal Anagnina addio suk | gli operatori regolari vengono trasferiti in un nuovo mercato

Il municipio ha trovato una sede più adatta per i 16 banchi che, con regolare licenza, hanno finora dovuto condividere lo spazio con gli abusivi Via i banchi dal piazzale del terminal Anagnina. La giunta del municipio VII ha deciso di trasferire 16 postazioni delle cosiddette “rotazioni” in un’area considerata più “decorosa e sicura” per l’esercizio dell’attività. La misura, messa in campo con una direttiva firmata dal presidente Laddaga, prende le mosse da una condizione nota a molti romani. Il piazzale dell’attuale capolinea della metro A è una sorta di “suk” dove, all’attività degli operatori regolari, si somma quella dei non pochi abusivi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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