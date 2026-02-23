In casa con decine di gatti dopo gli ultimatum in 47 vengono trasferiti in una struttura comunale

Una persona è stata denunciata dopo aver tenuto oltre trenta gatti in un appartamento di circa 100 metri quadrati nella zona Oreto. La causa riguarda le condizioni di igiene e il benessere animale, che hanno provocato l’intervento delle autorità. Dopo vari solleciti, 47 gatti sono stati trasferiti in una struttura comunale per essere curati e accuditi adeguatamente. Il caso ha attirato l’attenzione sulla gestione di animali domestici in situazioni di criticità.

La proprietaria, che vive con i genitori in una casa di 100 metri quadrati in zona Oreto, potrà tenerne solo 10. Dovrà provvedere al mantenimento e alle cure anche di quelli portati via. L'assessore Ferrandelli: "Questa storia si conclude senza né vincitori né vinti" Ha vissuto per anni con decine di gatti in un appartamento di circa 100 metri quadrati in zona Oreto. Dopo le ordinanze e gli ultimatum, l'Amministrazione Lagalla ha ora proceduto al trasferimento di buona parte dei felini. Per l'esattezza sono 47 quelli che adesso si trovano in una struttura comunale, 10 quelli rimasti alla proprietaria: una donna di 49 anni, che condivide la casa anche con la madre e il padre.

Lampioni guasti non vengono aggiustati, ultimatum del sindaco dopo la diffida: “Situazione surreale per colpa di Enel Sole”Il Comune di Chieri ha emesso un ultimatum a Enel Sole, dopo ripetuti guasti ai lampioni rimasti irrisolti.

Ventuno cani e sei gatti in un appartamento. Ultimatum dopo il sopralluogo di Asl e agentiDopo un sopralluogo delle autorità sanitarie, è stata emessa un'ordinanza nei confronti di un appartamento a Santo Stefano Magra, dove sono stati trovati ventuno cani, sei gatti e altri animali.

