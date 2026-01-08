Bagni chimici al terminal di Via Mustilli la replica | Pulizie regolari degrado in pochi giorni

Al terminal di via Mustilli, sono stati installati bagni chimici per garantire servizi essenziali ai visitatori. Tuttavia, l’azienda Falcone Ecologia ha evidenziato come, nonostante le pulizie periodiche, il degrado si manifesti già dopo pochi giorni di utilizzo. La questione solleva interrogativi sulla gestione e manutenzione di queste strutture temporanee in un’area di grande affluenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'azienda " Falcone Ecologia s.r.l." in risposta alla denuncia di Federconsumatori di Benevento riguardante il servizio di noleggio e pulizia dei bagni chimici presso il terminal di Via Mustilli. "La presente nota è doverosa ed essenziale per chiarire il Vostro articolo pubblicato in data odierna, al fine di evitare la denigrazione dell'azienda e, soprattutto, di eliminare qualsiasi "ombra" sulla nostra corretta gestione del servizio di noleggio e pulizia dei bagni chimici posizionati presso il terminal bus provvisorio di Via Mustilli, a Benevento.

