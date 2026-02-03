Soggiorno all’Hotel Columbia Terme con consulto chinesiologico gratuito in struttura

All’Hotel Columbia Terme di Abano Terme arriva un servizio in più per chi sceglie di trascorrere qualche giorno in struttura. Oltre alle terme e alle camere confortevoli, gli ospiti possono usufruire gratuitamente di un consulto chinesiologico individuale. Basta prenotare un soggiorno per avere questa consulenza, pensata per migliorare il benessere personale.

All’Hotel Columbia Terme di Abano Terme il percorso di benessere si arricchisce di un nuovo servizio dedicato alla persona: il consulto chinesiologico individuale, offerto gratuitamente agli ospiti che prenotano un soggiorno in struttura. Il consulto, riservato esclusivamente ai clienti dell’hotel, si svolge in un ambiente tranquillo e dedicato ed è pensato per accompagnare l’ospite con delicatezza nel proprio percorso di salute, aiutandolo a migliorare mobilità e postura e a vivere le cure termali in modo più consapevole ed efficace. Il servizio si inserisce nella filosofia dell’Hotel Columbia Terme, da sempre attento a coniugare tradizione termale, accoglienza familiare e un approccio moderno al benessere, orientato alla prevenzione e alla qualità della vita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Hotel Columbia Terme

Gennaio rappresenta un’occasione ideale per dedicarsi al benessere e alla tranquillità.

L’Hotel Columbia Terme di Abano presenta due nuovi percorsi benessere, ideati per soddisfare diverse esigenze.

Ultime notizie su Hotel Columbia Terme

Argomenti discussi: A gennaio riparti dal tuo benessere con Hotel Columbia Terme.

