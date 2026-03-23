Eseguito un fermo per tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale dopo una notte di terrore consumata nella periferia sud della Capitale. Un cinquantenne romano è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato dopo che un uomo di 34 anni di origine brasiliana ha denunciato di essere stato aggredito, minacciato e segregato per ore all’interno di una roulotte. I fatti sono avvenuti nella zona Ostiense nella notte tra il 23 marzo e le prime ore del mattino. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 (N. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 34enne segregato in una roulotte a Roma dall'ex compagno, notte di terrore tra violenze sessuali e botte

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