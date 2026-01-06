Danneggia un’auto e tenta di aggredire i Carabinieri | 20enne denunciato dai Carabinieri
Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Modena dopo aver danneggiato un’auto e tentato di aggredire le forze dell’ordine. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo territoriale svolte quotidianamente dai militari, impegnati a garantire la sicurezza urbana e a contrastare comportamenti illeciti nella zona.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Modena, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.Giovedì. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Tenta un'estorsione e scappa con l'auto: 20enne ferito dai carabinieri nel Pisano
Leggi anche: Tenta di rubare rame al cimitero, denunciato dai Carabinieri
Rissa tra gruppi di 20enni: feriti, auto danneggiata e intervento dei carabinieri. Scontro violento tra giovani leccesi e brindisini: solo all’alba torna la calma - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.