Danneggia un’auto e tenta di aggredire i Carabinieri | 20enne denunciato dai Carabinieri

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Modena dopo aver danneggiato un’auto e tentato di aggredire le forze dell’ordine. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo territoriale svolte quotidianamente dai militari, impegnati a garantire la sicurezza urbana e a contrastare comportamenti illeciti nella zona.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Modena, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.Giovedì.

