Tenta di truffare un' anziana bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento

I Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno intercettato e fermato un tentativo di truffa ai danni di un’anziana, impedendo che la frode si concretizzasse. L’intervento tempestivo ha evitato che la vittima subisse danni economici, confermando l’importanza della vigilanza e della prontezza nelle operazioni di contrasto alle truffe ai danni delle persone più vulnerabili.

Un tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sacile ha permesso di sventare l'ennesima truffa ai danni di una persona anziana. A finire nel mirino dei truffatori una 80enne residente a Maron di Brugnera, raggiunta da una telefonata di un uomo che si è finto "maresciallo dei.

