Con lo spread sotto i 500 punti l’Argentina vede il ritorno sui mercati

L’Argentina torna a farsi vedere sui mercati internazionali. Dopo anni di incertezze, lo spread tra i titoli di stato argentini in dollari e i Treasury americani scende sotto i 500 punti, livello che non si vedeva dal 2018. La buona notizia arriva dopo mesi di calo del rischio-paese, che ora si avvicina ai minimi di otto anni fa. È un segnale che il Paese potrebbe riprendere fiato e riacquistare fiducia tra gli investitori.

Buenos Aires. Il rischio-paese dell'Argentina è tornato ai minimi dal 2018. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i titoli di stato argentini emessi in dollari e i Treasury americani, ha chiuso per la prima volta dopo otto anni al di sotto dei 500 punti base. Un livello che potrebbe apparire ancora elevato osservato dall'Italia. Basti ricordare che il governo Berlusconi cadde nel 2011 con uno spread (sui titoli tedeschi) superiore ai 500 punti e che il celebre "whatever it takes" fu pronunciato da Mario Draghi nel luglio 2012, quando lo spread oscillava intorno a quella stessa soglia. Ma l'Argentina segue ordini di grandezza diversi.

