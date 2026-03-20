Alta tensione sui titoli di Stato spread Btp-Bund chiude a 92 punti

I titoli di Stato italiani hanno registrato un aumento dello spread rispetto ai Bund tedeschi, chiudendo a 92 punti. Questa situazione riflette le preoccupazioni degli investitori riguardo a possibili aumenti dei tassi di interesse e alle tensioni sui mercati energetici, provocate dalla guerra in Iran. La volatilità si è manifestata sui mercati obbligazionari, con i rendimenti che hanno mostrato segnali di instabilità.

Milano, 20 mar. (askanews) – Titoli di Stato sotto pressione sui timori di una fiammata dell’inflazione, spinta dai prezzi energetici a causa della guerra in Iran, e quindi di una stretta monetaria. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in netto rialzo a 91 punti dagli 82 di ieri, con il rendimento del decennale italiano che è schizzato al 3,94% (+17 pb), un balzo superiore a quelli del resto dell’obbligazionario pubblico dell’eurozona, a livelli che non vedeva da luglio 2024, e il tasso sul Bund a 10 anni salito al 3,03%. In aumento di 10 punti base i titoli decennali francesi (3,74%) e spagnoli (3,56%). Il rendimento dei titoli di Stato britannici (Gilt) a 10 anni è balzato sopra la soglia del 5%, il livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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