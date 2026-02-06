Tensione alle stelle in Iran gli Usa invitano i cittadini a fuggire

Le autorità americane hanno appena lanciato un allarme ai loro cittadini in Iran, invitandoli a lasciare immediatamente il paese. La decisione arriva dopo un aumento di tensione tra Stati Uniti e Iran e si basa su fonti ufficiali che segnalano possibili rischi. Molti americani si stanno già muovendo per mettersi in salvo, mentre le ambasciate stanno cercando di assisterli il più possibile. La situazione resta molto volatile e la prudenza è d’obbligo.

Il clima di tensione internazionale ha raggiunto un nuovo picco di allerta nelle ultime ore a seguito delle comunicazioni ufficiali diramate dal dipartimento di stato americano. Attraverso il portale dell'ambasciata virtuale a Teheran, le autorità di Washington hanno rivolto un appello perentorio ai propri concittadini attualmente presenti sul territorio della Repubblica islamica. L'invito è quello di abbandonare il paese con la massima urgenza o, qualora non fosse possibile una partenza immediata, di adottare misure di estrema cautela per garantire la propria incolumità fisica. Questa decisione scaturisce da un monitoraggio costante della situazione interna iraniana, dove si registra un sensibile inasprimento delle misure di controllo e una limitazione delle libertà di movimento che mettono a rischio la sicurezza degli stranieri.

