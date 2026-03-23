Telecomunicazioni Poste ora vuole tutta Tim Premio del 9% agli azionisti

Poste Italiane mette nel mirino Telecom Italia e lancia un’ Opas totalitaria sulla compagnia telefonica, ‘regalando’ agli azionisti di Tim oltre il 9% rispetto all’ultimo prezzo di Borsa di venerdì scorso. Lo ha deciso ieri il Cda dalla società postale, controllata dal ministero dell’Economia, dando il via ad una operazione, che si completerà entro fine 2026, con un corrispettivo totale di circa 10,8 miliardi. Poste Italiane era già il primo azionista di Telecom Italia con una quota superiore al 27% del capitale ordinario, costruita nel corso del 2025 attraverso l’acquisto progressivo delle partecipazioni di Vivendi. La combinazione delle due aziende, si legge in una nota di Poste Italiane, propone "un mix di attività diversificato, resiliente e generatore di cassa con solidità finanziaria e ampie riserve patrimoniali distribuibili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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