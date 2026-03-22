poste italiane vuole infine comprarsi tutta tim

Era già primo azionista ma ora vuole diventarne l'unico: ne verrebbe fuori un unico gruppo controllato dallo Stato italiano Domenica il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha annunciato di voler comprare Tim, una delle più importanti aziende di telecomunicazioni italiane. Poste ne ha già il 27 per cento ed il primo azionista, ma ora ha deciso di aumentare la sua quota e tentare di comprare tutta l’azienda. È un’operazione notevole perché coinvolge due società particolari e molto diverse: Poste Italiane, una delle più importanti e profittevoli società a partecipazione statale, e Tim, la più storica azienda di telecomunicazioni che è in crisi da tempo e cercava di rilanciarsi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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