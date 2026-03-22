Poste vuole tutta Tim | offerti 10,8 miliardi

Alcuni numeri per intenderci: circa 27 miliardi di ricavi annui, 4,8 miliardi di margini lordi, oltre 150.000 dipendenti. Queste cifre sono quelle sciorinate da Poste Italiane per descrivere il gruppo che potrebbe nascere nel caso l’Offerta pubblica di acquisto e scambio, Opas, su Telecom Italia andasse in porto. Sì, avete letto bene: all’ora di cena di una domenica sera elettorale, le Poste guidate da Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco puntano al controllo della totalità di Tim. Andiamo al sodo. L’offerta da 10,8 miliardi rappresenta un premio del 9% sull’ultimo prezzo di venerdì di Tim. «Il corrispettivo riconosciuto... 🔗 Leggi su Laverita.info

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