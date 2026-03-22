poste italiane lancia opa su telecom italia per creare una piattaforma integrata

Poste Italiane avvia un’OPA su Telecom Italia per creare un grande gruppo integrato tra reti, servizi digitali e infrastrutture. Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, riunitosi sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Telecom Italia. L’obiettivo dell’operazione è dare vita a un unico Gruppo, integrando due delle più grandi realtà. su Digital-News.it Poste Italiane avvia un’OPA su Telecom Italia per creare un grande gruppo integrato tra reti, servizi digitali e infrastrutture.. Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, riunitosi sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, ha approvato il lancio di un’ offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Telecom Italia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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