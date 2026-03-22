Poste presenta l’opas totalitaria per l’acquisto di Telecom Italia

Da ilsole24ore.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane lanciano un’opas totalitaria per l’acquisto di Telecom Italia. Lo ha deciso oggi il Cda dalla società. Il corrispettivo totale previsto è di circa 10,8 miliardi. «L’obiettivo dell’operazione - si legge nel comunicato di Poste - è dare vita ad un unico Gruppo, integrando due delle più grandi e importanti realtà industriali italiane. Il nuovo Gruppo rappresenterà la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese, un vero e proprio motore di innovazione, un polo di sicurezza infrastrutturale e tecnologica, pilastro strategico dell’economia nazionale in grado di generare valore per tutti gli azionisti e di contribuire in modo significativo alla crescita della produttività del sistema industriale, alla competitività internazionale del Paese e alla capacità di attrarre investimenti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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