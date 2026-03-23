Teheran | ‘se le coste saranno attaccate mineremo tutto il Golfo Persico’

Da imolaoggi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di difesa iraniano ha minacciato di posizionare mine marine per bloccare l'intero Golfo Persico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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