Esplosioni sono state avvertite nelle zone centrali, orientali e occidentali della capitale iraniana Teheran e in tutto il Paese, dove sono state attivate le difese aeree. A Bandar Abbas, una stazione radio è stata presa di mira e una persona è stata uccisa. Anche a Khorramabad e Urmia, due zone residenziali sono state colpite, causando vittime tra i civili. Anche a Isfahan, Karaj e Ahvaz si sono udite forti esplosioni. Ad Ahvaz, un ospedale è stato danneggiato dalle esplosioni come riporta al-Jazeera. Complessivamente, la Mezzaluna Rossa iraniana ha affermato che oltre 80mila siti civili sono stati colpiti, alcune sono stati completamente distrutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosioni a Teheran, danneggiato ospedale ad Ahvaz. Iran: “Colpiremo centrali elettriche, se saranno attaccate le nostre”

Articoli correlati

Iran, Teheran minaccia gli Usa: "Pronti a chiudere completamente Stretto di Hormuz se centrali elettriche saranno attaccate"Il portavoce del quartier generale iraniano di Khatam al-Anbiya, il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, ha lanciato un duro avvertimento agli...

Leggi anche: Iran, Pasdaran: “Attacco a centrali elettriche Israele e Golfo se colpiscono le nostre”. Forti esplosioni in tutto il Paese, danni a ospedale – La diretta

Tutti gli aggiornamenti su Esplosioni a Teheran danneggiato...

Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Iran, news oggi: forti esplosioni in tutto il Paese, ultimi aggiornamenti sulla guerra; Medio Oriente in fiamme, terzo missile verso la Turchia abbattuto dalla Nato. Soldato francese ucciso a Erbil; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar.

Iran, Pasdaran: Attacco a centrali elettriche Israele e Golfo se colpiscono le nostre. Forti esplosioni in tutto il Paese, danni a ospedale - La direttaE' un altro giorno di guerra oggi lunedì 23 marzo in Iran. Teheran, hanno avvertito i Pasdaran, reagirà a un attacco al suo settore elettrico prendendo di mira le centrali elettriche di Israele e quel ... adnkronos.com

Iran, esplosioni a Teheran: colpita una stazione radio e un ospedaleL’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) è in trattative con i paesi membri per il rilascio di ulteriori riserve di petrolio in risposta alla crisi di approvvigionamento causata dal conflitto in Me ... ilsole24ore.com

Guerra Iran, Israele lancia una "ampia ondata di attacchi": esplosioni a Teheran facebook

Diverse esplosioni, presumibilmente causate da attentatori suicidi, hanno scosso la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, uccidendo almeno 23 persone e ferendone più di 100. #ANSA x.com