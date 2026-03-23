Esplosioni a Teheran danneggiato ospedale ad Ahvaz Iran | Colpiremo centrali elettriche se saranno attaccate le nostre

Da ilfattoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplosioni sono state avvertite nelle zone centrali, orientali e occidentali della capitale iraniana Teheran e in tutto il Paese, dove sono state attivate le difese aeree. A Bandar Abbas, una stazione radio è stata presa di mira e una persona è stata uccisa. Anche a Khorramabad e Urmia, due zone residenziali sono state colpite, causando vittime tra i civili. Anche a Isfahan, Karaj e Ahvaz si sono udite forti esplosioni. Ad Ahvaz, un ospedale è stato danneggiato dalle esplosioni come riporta al-Jazeera. Complessivamente, la Mezzaluna Rossa iraniana ha affermato che oltre 80mila siti civili sono stati colpiti, alcune sono stati completamente distrutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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