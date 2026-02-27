Infortunio Carboni nuova tegola | stagione finita per l’argentino

Valentin Carboni si è infortunato durante una partita e ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. L’incidente ha causato la fine anticipata della sua stagione. Il centrocampista offensivo argentino si trova ora sotto cure mediche e dovrà affrontare un lungo percorso di recupero. La sua squadra ha comunicato la notizia ufficiale dell’infortunio.

Non c’è pace per Valentin Carboni con il centrocampista offensivo argentino che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Valentin Carboni aveva riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro quando era al Marsiglia che portò all’interruzione del prestito anticipata. Ora, passato al Racing de Avellaneda, il talento argentino ha avuto lo stesso infortunio, ma all’altro ginocchio. Per lui si parla di un recupero di circa otto mesi con il calciatore di proprietà dell’Inter che dovrà ripartire un’altra volta per rimettere in piedi la sua giovane carriera, considerata molto promettente. Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio Carboni, nuova tegola: stagione finita per l’argentino Infortunio Gaspar, tegola Lecce: rischio stagione finitaArrivano brutte notizie per il Lecce per quello che riguarda le condizioni di Kialonda Gaspar con il difensore classe 1997 che rischia di aver... Infortunio Loftus-Cheek, rischio stagione finita: tegola MilanCi sono stati attimi di grande paura in casa Milan per l’infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek con il centrocampista inglese che è uscito in... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Nuova tegola per il Napoli: anche Hojlund alza bandiera biancaDopo un primo tempo letteralmente dominato e chiuso con un roboante 3-0, il Napoli si è messo in modalità gestione subendo il parziale ritorno dell’Atalanta di Raffaele Palladino che ha riaperto i ... calciomercato.it Infortunio Anguissa, altra tegola per il Napoli di Conte: l'esito degli esami e i tempi di recuperoIl mediano azzurro si ferma a Rabat per un problema muscolare: salta il match del Camerun contro il Congo, attesi gli esami per valutare i tempi di recupero. Nuova tegola per il Napoli di Antonio ... calciomercato.com