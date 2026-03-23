Ansia in casa Milan per le condizioni fisiche di Leao che ha saltato la sfida contro il Torino: le ultimissime. C’è grande apprensione in casa Milan per le condizioni fisiche di Leao, che ha saltato la sfida contro il Torino per il riacutizzarsi dell’infortunio all’adduttore. Max Allegri approfitterà della sosta per le Nazionale per recuperare l’attaccante portoghese, il cui peso in attacco può essere decisivo in vista della volata scudetto. Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it Leao, infatti, non prenderà parte alle gare amichevoli della nazionale portoghese contro Messico e Stati Uniti, in programma rispettivamente il 28 e 31 marzo. Il Commissario Tecnico Martinez ha deciso di non convocarlo e, dunque, il 26enne originario di Almada avrà l’opportunità di allenarsi a Milanello per mettersi definitivamente alle spalle il problema fisico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tegola Leao, arriva una nuova decisione: tifosi del Milan in ansia

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