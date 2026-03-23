tedeschi a san terenzo un viaggio nella memoria

Sono pronti a invadere (di nuovo) le strade per una cavalcata epica, fatta su mezzi. insospettabili. Si scaldano i motori in vista della seconda edizione di ‘Monferraglia Cost tu cost’ (sì, si scrive proprio così) che lo scorso anno aveva visto ai nastri di partenza ben 260 partecipanti. Quando mancheranno pochi giorni al passaggio del Giro d’Italia a Massa (in programma il 19 maggio), prenderà il via anche un’altra gara, non competitiva, che vedrà in pista un fiume di motorini a pedali tra Ciao, Bravo, Sì, Garelli e altri strani mezzi storici. Il via il 2 maggio da Marina di Massa, piazza Bad Kissingen (il giorno prima si svolgerà la consegna dei kit) dalle 8: una partenza ogni 5 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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