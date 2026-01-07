Il freddo non ferma i cimentisti | 160 a San Terenzo

Nonostante le basse temperature, 160 appassionati hanno partecipato alla undicesima edizione del cimento di San Terenzo, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Anche in condizioni climatiche avverse, gli atleti si sono confrontati con il freddo e il vento, confermando l’importanza della passione e della resistenza in questa tradizione. Un evento che sottolinea il valore della perseveranza e del rispetto per le proprie capacità.

Stavolta il freddo si è fatto sentire davvero e tuffarsi ha richiesto una dose di coraggio in più. Il cimento catodico di San Terenzo, edizione numero undici è stato una vera prova di resistenza al gelo e al vento. La temperatura esterna superava appena i sei gradi, quella dell'acqua dodici gradi e mezzo. Si sono tuffati in oltre centosessanta – centocinquantacinque registrati dagli organizzatori, più alcuni ritardatari – con in testa il sindaco Leonardo Paoletti, Stefano Carrozzi e Marco Russo. Quest'anno gli organizzatori non hanno neppure potuto accendere il falò sulla spiaggia, ma il cimento catodico, iniziato per gioco nel 2014, ha raggiunto ugualmente numeri imponenti.

