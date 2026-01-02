Università innovazione e ricerca | aperto il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini

È stato pubblicato il bando per l'ampliamento del Tecnopolo di Rimini, un’iniziativa che punta a rafforzare l’innovazione e la ricerca nel territorio. Il progetto mira a sviluppare un centro dedicato alla collaborazione tra università e imprese, favorendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’ecosistema innovativo locale, con benefici per il settore accademico e industriale.

