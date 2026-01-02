Università innovazione e ricerca | aperto il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini
È stato pubblicato il bando per l'ampliamento del Tecnopolo di Rimini, un’iniziativa che punta a rafforzare l’innovazione e la ricerca nel territorio. Il progetto mira a sviluppare un centro dedicato alla collaborazione tra università e imprese, favorendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’ecosistema innovativo locale, con benefici per il settore accademico e industriale.
Il Comune di Rimini compie un nuovo passo verso la crescita dell’innovazione e lo sviluppo dell’università sul territorio: è stato pubblicato il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini, il centro che ospita attività di ricerca, sviluppo tecnologico e collaborazione tra università, imprese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Bando aperto per il progetto di ricerca Research and Innovation in Skin Biology and Anti-Aging Cosmetology realizzato da Beiersdorf AG e l'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)
Leggi anche: Il bando “assurdo” per lavorare ad una ricerca all'università: tra i requisiti l’idoneità fisica e la conoscenza del tedesco
Innovazione, Silvestri (Eniverse): "Dual innovation model nuovo modo Eni per fare ricerca" - (Adnkronos) – Il dual innovation model “è il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente quest’anno. msn.com
Università, futuro e innovazione: Umg e Cciaa premiano la miglior tesi di laurea - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.