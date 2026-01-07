Bosch presenta al CES 2026 di Las Vegas soluzioni innovative e concrete per il settore automotive, industriale e la vita quotidiana. L’azienda si focalizza su tecnologie realizzabili e di uso pratico, offrendo un quadro chiaro delle proprie strategie future. Un’occasione per approfondire come l’innovazione possa integrarsi nelle attività quotidiane, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla praticità.

(Adnkronos) – Al CES 2026 di Las Vegas, Bosch sceglie un approccio pragmatico per raccontare il proprio futuro tecnologico. Niente visioni astratte o promesse irrealistiche: il messaggio è centrato sull’integrazione reale tra software, hardware e intelligenza artificiale, elementi che stanno già trasformando mobilità, processi produttivi e applicazioni quotidiane. Il Gruppo Bosch parte da un assunto chiaro: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Bosch accelera sull’AI: il cockpit del futuro debutta al CES 2026

Leggi anche: Bosch al CES 2026: quando software e hardware si fondono per ridisegnare mobilità e fabbriche

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Intelligenza artificiale e mobilità smart: le soluzioni Bosch al CES 2026; AI in auto: Bosch porta il cockpit intelligente al CES 2026 di Las Vegas; Le novità Bosch per portare l'AI in auto (con Nvidia e Microsoft); CES 2026 Media Days: l’AI entra in casa, in auto e nel gioco secondo LG, Bosch, LEGO e i big della mobilità.

Bosch al CES 2026: tecnologia concreta tra auto, industria e vita quotidiana - Bosch al CES 2026 mostra come AI, software e hardware stanno già trasformando mobilità, produzione industriale e app ... adnkronos.com

Bosch al CES 2026: come il software riscrive il futuro della mobilità - Al CES 2026, Bosch unisce hardware e software per creare "Tecnologia per la vita", investendo oltre 2,5 miliardi in AI e soluzioni per la mobilità intelligente. affaritaliani.it

Ces 2026, Bosch riduce il mal d’auto grazie al software intelligente e arriva il nuovo cockpit basato sull’intelligenza artificiale - A Las Vegas mostra come software e hardware possano collaborare per aprire la strada a un futuro più intelligente ... ilsole24ore.com