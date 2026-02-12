Un articolo sul Carlino svela che una donna percepiva il reddito di cittadinanza da più di dieci anni, anche se non ne aveva diritto. L’Inps aveva calcolato che aveva preso indebitamente la cifra per un solo anno, ma ora si scopre che la truffa durava da molto più tempo. La donna, che vive in Italia, avrebbe continuato a ricevere i soldi senza averne i requisiti. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela delle risorse pubbliche e sui controlli da rafforzare.

Per l’Inps era una furbetta che avrebbe percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un anno interno. La sua residenza in Italia infatti, dalle carte in possesso all’istituto nazionale della previdenza sociale, non aveva raggiunto i dieci anni previsti per fare domanda per il sussidio economico. A farla assolvere dall’accusa che l’ha portata a processo (con il rito abbreviato) davanti alla giudice Francesca De Palma è stato anche un articolo di giornale del Carlino dove la donna, 68 anni, romena, era finita come vittima di un investimento avvenuto agli Archi a giugno del 2011. Una data che dimostrava la sua presenza nel territorio italiano da dieci anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reddito di cittadinanza e furbetti. La salva un articolo sul Carlino: era in Italia da oltre dieci anni

Approfondimenti su Reddito di Cittadinanza Italia

La Guardia di Finanza di Siracusa ha smantellato un sistema illecito legato al reddito di cittadinanza, scoperto grazie a un'indagine che ha portato alla luce truffe per circa 2 milioni di euro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Reddito di Cittadinanza Italia

Argomenti discussi: Assegno di inclusione, a Napoli la spesa supera quella dell’intero Nord; Pensioni di invalidità, perché aumentano? L'accelerazione in 4 anni (e non c'entra l'addio al reddito di cittadinanza); Povertà, assegno di inclusione più alto. Ma alle stesse famiglie, la metà del Rdc; Cos'è successo a Catania dopo l'abolizione del Reddito di cittadinanza e perchè quello siciliano (forse) non serve.

Reddito di cittadinanza e furbetti. La salva un articolo sul Carlino: era in Italia da oltre dieci anniAssolta una romena di 68 anni: era finita a processo per aver indebitamente percepito il compenso Inps. Il suo legale ha scovato un articolo di un suo incidente agli Archi nel 2011. ilrestodelcarlino.it

False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, indagato 78enneL’uomo è accusato di aver omesso di indicare nella dichiarazione la presenza dei familiari conviventi incassando così il sussidio per un importo complessivo di oltre 20 mila euro ... grandangoloagrigento.it

False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, indagato 78enne L’uomo è accusato di aver omesso di indicare nella dichiarazione la presenza dei familiari conviventi incassando così il sussidio per un importo complessivo di oltre 20 mila euro... - facebook.com facebook