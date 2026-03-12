Blitz dei carabinieri in un ristorante e in un' azienda agricola | ci sono illeciti doppia multa

Il 11 marzo, i carabinieri di Portomaggiore hanno effettuato un controllo nel pomeriggio che ha coinvolto un ristorante e un’azienda agricola nei comuni di Portomaggiore e Fiscaglia. Durante l’operazione sono stati riscontrati illeciti, sono state emesse due multe e sono state denunciate alcune persone. Il servizio di controllo del territorio ha avuto come obiettivo il contrasto di irregolarità legate a stupefacenti, igiene, sanità e ambiente.

Denunce e sanzioni. Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio di controllo del territorio a largo raggio nei comuni di Portomaggiore e Fiscaglia, per contrastare illeciti in materia di stupefacenti, igiene, sanità e ambiente. Durante le attività sono stati eseguiti controlli su circa 80 persone, 40 veicoli e 4 esercizi pubblici. Un 43enne durante un controllo è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti cocaina e uno contenente hashish, presumibilmente destinati all’attività di spaccio. Inoltre l’uomo deteneva, senza un giustificato motivo, un cacciavite della lunghezza di circa 20 centimetri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

