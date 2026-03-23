Si chiamerà Super Karaoke il revival di uno dei format più iconici della TV degli anni ’90, che torna, come anticipato da Davide Maggio, con la conduzione di Michelle Hunziker e in una veste che garantiscono essere del tutto nuova. Sarà Ferrara, come sapete, la città che ospiterà il programma, nella stessa piazza (Trento e Trieste) che ospita Battiti Live Spring. Le registrazioni delle due puntate, che saranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5, sono in programma giovedì 26 e venerdì 27 marzo. Il cast di Super Karaoke. Sul palco, accanto a Michelle Hunziker, nel corso delle due serate si alterneranno otto nomi della musica italiana: Noemi, Al Bano, Raf, Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, il fresco vincitore di Sanremo Sal Da Vinci e Serena Brancale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - SuperKaraoke: Raf, Al Bano e Sal Da Vinci nel cast

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