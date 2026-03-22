anticipazioni verissimo del 22 marzo si torna a sanremo con sal da vinci raf ed ermal meta

Il 22 marzo, Verissimo torna su Canale5 con un nuovo appuntamento condotto da Silvia Toffanin. In questa puntata, si parlerà di Sanremo con la partecipazione di Sal Da Vinci, Raf ed Ermal Meta. Lo show riprende il consueto ritmo domenicale, offrendo agli spettatori un mix di interviste e approfondimenti su personaggi e avvenimenti recenti.

Torna come ogni domenica uno degli appuntamenti più attesi del pomeriggio di Canale5, ovvero Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che anche oggi è pronto a regalare agli spettatori un perfetto mix di storie, emozioni e ricordi. Nella puntata del 22 marzo ritroveremo alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026 come il vincitore Sal Da Vinci, ma anche Raf ed Ermal Meta mentre, direttamente dallo studio di Amici, arriveranno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per parlare anche del seguitissimo serale del talent. Anticipazioni Verissimo 22 marzo, arrivano Sal Da Vinci, Raf ed Ermal Meta. Un pomeriggio di grande televisione, tra glamour, emozioni forti e storie che fanno riflettere: la puntata del 22 marzo di Verissimo, in onda a partire dalle 16. 🔗 Leggi su Dilei.it

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