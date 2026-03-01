Sofia Goggia strepitosa a Soldeu! L'azzurra vince il SuperG e avvicina la coppa di specialità

Sofia Goggia ha vinto il SuperG a Soldeu con il tempo di 1:25.95, battendo Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. La sciatrice italiana si è posizionata al comando, superando Alice Robinson e consolidando la sua leadership in classifica di specialità. La gara si è svolta sulle piste di Soldeu, con Goggia che ha dimostrato la sua abilità in discesa.

Sofia Goggia domina il SuperG bis di Soldeu in 1:25.95: battute Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. L'azzurra allunga su Alice Robinson e rafforza il pettorale rosso verso la coppa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioniSofia Goggia ha rafforzato il primo posto nella classifica della Coppa del Mondo di superG grazie alla vittoria conseguita a Soldeu: dopo non essere... Settimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: tutta l’energia di Alessandro BergonzoniSettimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”,... Altri aggiornamenti su Sofia Goggia Temi più discussi: Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia terza nella discesa di Soldeu; Sci, Coppa del Mondo: strepitosa Goggia, vince il SuperG di Soldeu; Federica Brignone-Sofia Goggia, Ninna Quario va dritta al punto; ‘La scodata’ di De Chiesa: Medaglie dai soliti noti, pochi ricambi oltre Franzoni. Brignone la n.1 di sempre in Italia. Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termineSofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver faticato nell'evento disputato ieri sui ... oasport.it Grande Sofia Goggia: ha vinto il SuperG femminile a SoldeuLa campionessa bergamasca trionfa ad Andorra e conquista il suo 28esimo successo, rafforzando il primato nella classifica di specialità. Quinta Laura Pirovano, Ottava Federica Brignone. Brutta caduta ... today.it Dopo Sofia Goggia, è Laura Pirovano la miglior azzurra: nel SuperG di Soldeu è quinta, e che gara che ha fatto! #AlpineSkiing #Pirovano #SuperG x.com : La leonessa della neve è tornata. Sofia Goggia ha conquistato il SuperG femminile di Soldeu con il tempo di 1:25.95, dimostrando ancora una volta di essere una delle sci - facebook.com facebook