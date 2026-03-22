Sofia Goggia ha vinto il superG a Kvitfjell durante le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La gara si è disputata in Norvegia e ha portato alla conquista della Coppa di specialità per la stagione 2025-2026. La sciatrice italiana ha concluso la prova in prima posizione, assicurandosi il titolo di disciplina.

KVITFJELL (NORVEGIA) - Sofia Goggia si prende il superG di Kvitfjell, valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e conquista la Coppetta di specialità 2025-2026. Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1'29"23 precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0"60. La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2"41. "Sono molto felice, non è stata una stagione facile per me - le parole della fuoriclasse lombarda - Ho avuto dei momenti di forte pressione negli ultimi giorni, soprattutto nella mia testa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Goggia vince il superG di Kvitfjell e conquista la Coppa di specialità

Articoli correlati

COLPO DOPPIO! Sofia Goggia domina il superG di Kvitfjell e conquista la Coppa del Mondo di specialità!L’Italia fa doppietta! Dopo la coppa di discesa di Laura Pirovano, arriva anche quella di superG di Sofia Goggia.

Leggi anche: Sofia Goggia strepitosa a Soldeu! L’azzurra vince il SuperG e avvicina la coppa di specialità

Tutti gli aggiornamenti su Goggia vince il superG di Kvitfjell e...

Temi più discussi: Goggia con la Coppa di SuperG: lacrime e bacio alla neve; Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG se…I possibili incastri con Alice Robinson; Sofia Goggia, in lacrime, vince la Coppa di SuperG; L'Italia ancora sul tetto del mondo: Goggia vince la Coppa di SuperG.

SuperG, Goggia fa la storia: sul podio a Lillehammer e vince la Coppa del Mondo di specialità - Le fotoL’azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa. La campionessa bergamasca si è aggiudicata il trof ... ecodibergamo.it

Sci, Goggia vince SuperG e CoppaNelle finali sulle nevi norvegesi di Lillehammer, arriva la 29ma vittoria in Coppa del Mondo di Sofia Goggia che con questo successo fa sua anche, per la prima volta la coppa di specialità in superG ( ... rainews.it

Sofia conquista la sua prima coppa di specialità nel super G e aggiunge un altro trofeo alla sua carriera facebook

Sofia Goggia chiude in bellezza e si prende la Coppa di SuperG Vittoria nelle Finali di Lillehammer e prima coppa di specialità fuori dalla discesa per la bergamasca: una stagione semplicemente dominante x.com