SuperEnalotto la dea bendata strizza l' occhio a Nocera Superiore | si festeggia un 5 da oltre 61mila euro
Martedì 17 febbraio, un fortunato giocatore di Nocera Superiore ha vinto oltre 61.000 euro con un “5” al SuperEnalotto, causando grande entusiasmo tra i residenti. La sestina fortunata è stata centrata in una ricevitoria locale, attirando l’attenzione di molti che ora sperano di ripetere la stessa fortuna.
Il 17 febbraio, come riporta Agipronews, a Nocera Superiore è stato centrato un “5” da 61.922,72 euro La dea bendata strizza l'occhio a Nocera Superiore: al Superenalotto, martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, è stato infatti centrato un “5” da 61.922,72 euro presso Tab n°6 in via Roma. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro risale al 22 maggio 2025, a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 18 febbraio, sale a 122,8 milioni di euro. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: 10elotto: la dea bendata strizza l'occhio alla provincia di Salerno, vinti 60mila euro a Cava
Leggi anche: Vincite al Lotto e al 10elotto: la dea bendata strizza l'occhio alla provincia di SalernoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giocata fortunata ad Agliè: vinti 11mila euro al SuperEnalotto; Trento, una giocata al SuperEnalotto gli vale oltre 30mila euro; SuperEnalotto, doppio colpo in Toscana: due vincite a distanza di 14 chilometri; Giocata fortunata: vinti 20 mila euro al Superenalotto.
SuperEnalotto a Sona, il jackpot scappa per un pelo ma la vincita è da capogiroLa dea bendata a Sona: sfiorato il colpo grosso al SuperEnalotto, ma il fortunato vincitore, anche con il 5 si è riempito per bene le tasche ... veronaoggi.it
Tuscania – SuperEnalotto, sfiorato il 6 alla Tabaccheria Dea BendataTUSCANIA - Il SuperEnalotto premia il Lazio. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrato un 5 da 11.004,60 euro a Tuscania, in p ... etrurianews.it
Nocera Superiore & Regione facebook