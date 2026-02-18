SuperEnalotto la dea bendata strizza l' occhio a Nocera Superiore | si festeggia un 5 da oltre 61mila euro

Martedì 17 febbraio, un fortunato giocatore di Nocera Superiore ha vinto oltre 61.000 euro con un “5” al SuperEnalotto, causando grande entusiasmo tra i residenti. La sestina fortunata è stata centrata in una ricevitoria locale, attirando l’attenzione di molti che ora sperano di ripetere la stessa fortuna.

Il 17 febbraio, come riporta Agipronews, a Nocera Superiore è stato centrato un "5" da 61.922,72 euro La dea bendata strizza l'occhio a Nocera Superiore: al Superenalotto, martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, è stato infatti centrato un "5" da 61.922,72 euro presso Tab n°6 in via Roma. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro risale al 22 maggio 2025, a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 18 febbraio, sale a 122,8 milioni di euro.

