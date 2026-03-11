Michelle Hunziker presenta un nuovo format di Karaoke, mentre Fiorello lancia un avvertimento rivolto al collega: “Rosario, vengo a prendermi la tua benedizione”. A Milano, il 11 marzo 2026, si parla di un ritorno alla tradizione televisiva degli anni Novanta, con Fiorello al centro, noto per la sua coda di cavallo, i vestiti colorati e le piazze piene di pubblico che canta seguendo i testi illuminati.

Milano, 11 marzo 2026 – Per chi ha vissuto la tv Anni Novanta il Karaoke è Fiorello, la sua coda di cavallo, i vestiti dai colori sgargianti e quelle piazze del Bel Paese piene, gremite, pronte a cantare i brani del momento seguendo il testo che si illumina sullo schermo. Nei giorni scorsi Mediaset ha annunciato una nuova edizione dello storico programma (non è la prima volta che si fa un simile esperimento), affidato questa volta a Michelle Hunziker, una delle conduttrici di punta della rete. Una professionista che di programmi musicali ne ha già presentati molti, dal mitico Festivalbar di inizio anni Duemila all’Eurovision Song Contest dell’anno scorso nella sua Svizzera ( solo per citare alcuni dei titoli più blasonati). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michelle Hunziker, il nuovo Karaoke e l’avvertimento di Fiorello: “Rosario, vengo a prendermi la tua benedizione”

Articoli correlati

“Rifare il karaoke? Chiunque faccia quel programma dopo di me muore! Michelle Hunziker, lascia stare”: Fiorello urla in studio e scappaIeri, lunedì 9 marzo, Mediaset ha annunciato l’arrivo prossimamente, in prima serata su Canale 5, di “Battiti Live Spring”, come già anticipato da...

Fiorello avverte la Hunziker: “Non fare il Karaoke, è come passare sotto una scala”Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Michelle Hunziker

Temi più discussi: Michelle Hunziker, nuovo amore (famoso) dopo Nino Tronchetti Provera: l’indiscrezione; Michelle Hunziker ha dimenticato Nino Tronchetti Provera: ecco chi è la sua nuova fiamma; Giulio Berruti e Michelle Hunziker: è nato un nuovo amore?; Chi è Giulio Berruti oggi al centro del gossip per una presunta frequentazione con Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker, spunta un nuovo fidanzato dopo Nino Tronchetti Provera: l'indiscrezioneMichelle Hunziker: nuovo fidanzato all’orizzonte dopo la fine della storia con Tronchetti Provera? Ecco l'ultima indiscrezione di Gabriele Parpiglia. notizie.it

Michelle Hunziker ha di nuovo trovato l’amore? Le foto con l’attore fanno parlareDopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza all’estero al mare, con alcuni dei suoi migliori amici e delle sue migliori amiche, Michelle Hunziker è tornata in Italia dove a quanto pare, ad attenderla ... ultimenotizieflash.com

Lo showman siciliano scherza sul ritorno del celebre programma con Michelle Hunziker: "Apri l'ombrello in casa ma non farlo!" - facebook.com facebook