Ieri, lunedì 9 marzo, Mediaset ha comunicato che a breve andrà in onda su Canale 5 “Battiti Live Spring”, confermando quanto annunciato da Pier Silvio Berlusconi, mentre “Super Karaoke”, già rimandato in passato, è ora in fase di realizzazione. Durante una registrazione, Fiorello ha urlato contro Michelle Hunziker, dicendo di lasciar perdere il programma, e si è allontanato subito dopo.

Ieri, lunedì 9 marzo, Mediaset ha annunciato l’arrivo prossimamente, in prima serata su Canale 5, di “Battiti Live Spring”, come già anticipato da Pier Silvio Berlusconi nell’incontro natalizio con la stampa, e “Super Karaoke”, già rimandato e ora in fase di realizzazione. In particolare Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà anche “Super Karaoke”. Uno dei format più iconici e popolari della televisione che ha lanciato Fiorello. Al timone c’è Michelle Hunziker. Durante “La Pennicanza”, andata in onda su Rai Radio 2 oggi 10 marzo, Fiorello ha commentato così la notizia. Biggio passa alla notizia che Michelle Hunziker condurrà su Canale 5 il nuovo “Karaoke”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rifare il karaoke? Chiunque faccia quel programma dopo di me muore! Michelle Hunziker, lascia stare”: Fiorello urla in studio e scappa

Articoli correlati

Leggi anche: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke

Leggi anche: BOOM! Michelle Hunziker al timone di Battiti Live Spring e Karaoke

Tutto quello che riguarda Michelle Hunziker

Michelle Hunziker fa cantare l'Italia: torna il Karaoke di Fiorello ma in versione Super. Tutte le novitàC'è un microfono che aspetta di essere riacceso e una piazza pronta a cantare a squarciagola. A trent’anni dal codino di Fiorello, ... msn.com

Fiorello ‘avverte’ Mediaset e Michelle Hunziker: Il karaoke non deve tornare, siete in tempoAnche oggi Fiorello non ha risparmiato nessuno, tra stilettate alla Rai, dopo il caso Miliddi, e colpi bassi ai ‘rivali’ di Mediaset. Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman si è scagliato ... libero.it