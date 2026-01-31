Suo marito è coinvolto in una rapina fatta da albanesi 84enne consegna tutti i suoi preziosi a falso carabiniere

Un'84enne di Milano ha consegnato oro e gioielli a un uomo che si è spacciato per un carabiniere. L’uomo, insieme a suo marito, aveva noleggiato un’auto usata da alcuni albanesi, poi coinvolti in una rapina. Quando il falso carabiniere si è presentato a casa, la donna ha consegnato tutti i suoi preziosi senza pensarci troppo. Ora i carabinieri stanno cercando di capire se ci siano collegamenti tra la rapina e questa truffa.

Alla "nonnina" è stato detto che i gioielli dovevano essere fotografati per stabilire se erano o meno riconducibili al maxi colpo. Le sono stati portati via monili per almeno 50 mila euro "Suo marito ha noleggiato un'auto usata, da alcuni albanesi, per mettere a segno una rapina. Dobbiamo controllare i gioielli che avete in casa". Questo, grosso modo, quello che una pensionata di 84 anni di Sciacca s'è sentita dire al telefono da un uomo che s'è spacciato per un carabiniere. Poco dopo l'anziana ha consegnato tutti i monili che aveva in casa, quelli raccolti nel corso della sua vita, al tizio che ha citofonato e che s'è presentato come militare dell'Arma.

