Otto camere campo da tennis e sala da ballo | la nuova casa di William e Kate
Nel 2026, William e Kate inizieranno un nuovo capitolo della loro vita nella residenza di Forest Lodge. La casa dispone di otto camere, un campo da tennis e una sala da ballo, offrendo uno spazio adeguato alle esigenze della famiglia reale. Questo trasferimento segna un cambiamento importante, accompagnando il passaggio del principe George al liceo e segnando l'inizio di una nuova fase per il principe e la principessa di Galles.
(Adnkronos) – Il 2026 segnerà un nuovo inizio per William e Kate: non solo il principe George si trasferirà al liceo, ma l’anno che si appresta a incominciare sarà il primo del principe e della principessa di Galles nella loro nuova casa, Forest Lodge. I futuri regnanti considerano la villa con otto camere da letto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
