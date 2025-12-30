Nel 2026, William e Kate inizieranno un nuovo capitolo della loro vita nella residenza di Forest Lodge. La casa dispone di otto camere, un campo da tennis e una sala da ballo, offrendo uno spazio adeguato alle esigenze della famiglia reale. Questo trasferimento segna un cambiamento importante, accompagnando il passaggio del principe George al liceo e segnando l'inizio di una nuova fase per il principe e la principessa di Galles.

(Adnkronos) – Il 2026 segnerà un nuovo inizio per William e Kate: non solo il principe George si trasferirà al liceo, ma l’anno che si appresta a incominciare sarà il primo del principe e della principessa di Galles nella loro nuova casa, Forest Lodge. I futuri regnanti considerano la villa con otto camere da letto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Otto camere, campo da tennis e sala da ballo: la nuova casa di William e Kate

Leggi anche: Casa Bianca, iniziata la demolizione dell'East Wing per nuova sala da ballo di Trump

Leggi anche: Usa, al via demolizione Ala Est della Casa Bianca per la nuova sala da ballo stile Mar-a-Lago da $250mln, Trump: "Il sogno di ogni Presidente" - VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

George Clooney, la moglie Amal e i loro gemelli di otto anni diventano cittadini francesi nonostante l’attore ammetta di essere “cattivo” nel parlare la lingua | MR IT; Ronaldo compra due ville nel Mar Rosso: si può arrivare solo via mare o in idrovolante. Tutte le proprietà di CR7; Liam Gallagher acquista la villa della leggenda del calcio Tony Adams nelle Cotswolds per 4,2 milioni di sterline dopo il successo del tour di reunion degli Oasis; Rabbia per la zona di esclusione di William e Kate di sei miglia: escursionisti e dog sitter che pagano £ 60 per vagare nel parco reale dove ora vivono i gallesi colpiscono il cordone di sicurezza eccessivo.

Otto camere, campo da tennis e sala da ballo: la nuova casa di William e Kate - Il 2026 segnerà un nuovo inizio per William e Kate: non solo il principe George si trasferirà al liceo, ma l'anno che si appresta a incominciare sarà il primo del principe e della princi ... msn.com