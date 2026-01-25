Strage di Corinaldo lettera alla Meloni dei familiari delle vittime | Qui per i proprietari della Lanterna neanche un giorno di carcere
I familiari delle vittime della tragedia di Corinaldo esprimono delusione per il mancato riscontro da parte della presidente del Consiglio Meloni alla loro lettera, che però non sarebbe mai stata ricevuta. La vicenda evidenzia ancora una volta le criticità legate alla gestione della sicurezza e alla responsabilità degli enti coinvolti, mantenendo alta l’attenzione sull’importanza di un impegno concreto per le vittime e le loro famiglie.
CORINALDO Stupore nei familiari delle vittime della Lanterna Azzurra per il mancato riscontro della premier Meloni alla loro lettera ma la presidente del Consiglio non l’ha mai ricevuta. L’8 dicembre 2018 nel locale di Corinaldo accatastato come magazzino agricolo, comunque autorizzato ad aprire, persero la vita Emma Fabini, Mattia Orlandi, Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti ed Eleonora Girolimini. Erano andati ad assistere a un’esibizione di Sfera Ebbasta mai entrato nel locale. Nell’attesa la banda dello spray è entrata in azione per derubare i clienti, scatenando il fuggi fuggi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Leggi anche: Strage di Corinaldo, 7 anni fa l'inferno in discoteca: sei le vittime alla Lanterna Azzurra. «Mia moglie è morta proteggendo nostra figlia»
