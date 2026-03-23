Stories of surrender | omaggio agli U2

Dopo il grande successo del concerto benefico dello scorso 5 aprile 2025, che ha registrato il tutto esaurito al Teatro Camploy di Verona, torna “Stories of Surrender – The Show”, il progetto che racconta la vita degli U2 dentro e fuori la band, con un nuovo appuntamento all’insegna della musica, delle emozioni e della solidarietà. Lo spettacolo andrà in scena sabato 28 marzo 2026 al Teatro di Fumane (VR) per l’organizzazione della Compagnia Teatrale Tabula Rasa in collaborazione con l’Associazione Culturale Quinta Parete, e conferma la propria vocazione benefica: parte dei ricavati sarà destinata a sostegno dell’infanzia fragile, alla prevenzione delle malattie della donna e alle cure palliative dell’adulto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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