U2 ritorno a sorpresa | Ep di 6 tracce ispirato agli eventi globali

L’uscita a sorpresa di U2 ha sorpreso i fan, presentando un EP di sei tracce ispirate ai recenti eventi mondiali. La band irlandese ha scritto cinque brani e una poesia, toccando temi come le proteste a Minneapolis e la crisi in Palestina. Tra le canzoni, figura anche un pezzo scritto in collaborazione col musicista ucraino Taras Topolia, soldato e artista. La scelta di affrontare temi così delicati dimostra come la musica possa diventare un veicolo di denuncia e riflessione. L’EP è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

(Adnkronos) – Un disco di sei tracce, cinque brani e una poesia, interamente ispirato alle vicende globali del nostro pianeta: da Minneapolis alla Palestina, fino ad un brano scritto col soldato musicista ucraino Taras Topolia. Gli U2, prima dell’uscita del loro nuovo disco a fine 2026, pubblicano ‘U2 – Days Of Ash’, un progetto collaterale comprensivo di cinque nuove canzoni e una poesia – ‘American Obituary’, ‘The Tears Of Things’, ‘Song Of The Future’, ‘Wildpeace’, ‘One Life At A Time’ e ‘Yours Eternally’ (in collaborazione con Ed Sheeran & Taras Topolia). Si tratta di una risposta immediata agli eventi attuali globali e ispirata alle molte persone straordinarie e coraggiose che combattono in prima linea per la libertà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - U2, ritorno a sorpresa: Ep di 6 tracce ispirato agli eventi globali U2: ‘Days of Ash’, EP urgente tra crisi globali e impegno civile per un mondo che non si rassegna.Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente l’EP ‘Days of Ash’, portando sul tavolo le tensioni attuali. U2, fuori a sorpresa l’Ep ‘Days of ash’Gli U2 hanno deciso di pubblicare a sorpresa l’EP ‘Days of Ash’, con sei tracce. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il ritorno a sorpresa degli U2: cinque nuove canzoni e una poesia; U2 pubblicano a sorpresa U2 Days of Ash, album tra guerra e speranza; U2, a sorpresa il nuovo disco Days of ash: La nostra risposta agli eventi attuali globali; Gli U2 hanno pubblicato a sorpresa l’EP politico ‘Days of Ash’. U2, ritorno a sorpresa: Ep di 6 tracce ispirato agli eventi globaliDalla vicenda di Minneapolis alla Palestina, fino ad un brano scritto col soldato musicista ucraino Taras Topolia Un disco di sei tracce, cinque brani e una poesia, interamente ispirato alle vicende g ... adnkronos.com Il ritorno a sorpresa degli U2: cinque nuove canzoni e una poesiaIn attesa dell'album a fine 2026 la band irlandese pubblica una manciata di brani inediti. «Che non potevano aspettare» dice Bono ... panorama.it Il ritorno di un’icona in chiave 100% elettrica La nuova Audi A2 e-tron promette di riscrivere le regole del segmento compatto: leggera, tecnologica e con lo sguardo fisso al futuro. Sarà lei la sorpresa del 2026 #AudiA2 #A2etron #AudiElectric #AutoElett facebook Lindsey #Vonn è stata dimessa: la sorpresa per l'ospedale di Treviso prima del ritorno negli Usa x.com