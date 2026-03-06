Monster Hunter Stories 3 | Twisted Reflection il trailer di lancio svela le skin in omaggio

A pochi giorni dall’uscita ufficiale, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è stato presentato nuovamente durante il Capcom Spotlight, questa volta con un trailer di lancio. Nel video sono state mostrate le skin in omaggio disponibili per i giocatori. La presentazione è servita anche a confermare la data di uscita del gioco.

A pochi giorni dall’uscita ufficiale, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è tornato a mostrarsi durante il Capcom Spotlight con il trailer di lancio. Il filmato non si limita a presentare nuove sequenze dell’avventura, ma rivela anche diverse ricompense estetiche che i giocatori potranno ottenere fin dall’inizio o attraverso alcune condizioni specifiche. Il titolo rappresenta la nuova evoluzione della serie RPG narrativa ambientata nell’universo di Monster Hunter e sarà disponibile dal 13 marzo 2026 su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. Il trailer introduce innanzitutto le basi della trama. Nel mondo di gioco viene scoperto un uovo di Rathalos, specie che si credeva ormai estinta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

