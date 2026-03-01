Scuola Falcone partecipata assemblea civica sul tema della tutela del verde

Sabato 28 febbraio 2026, presso l'auditorium della scuola Giovanni Falcone in via Ernesto Basile a Palermo, si è tenuta un'assemblea civica molto partecipata. I cittadini e gli studenti sono intervenuti per discutere della tutela del verde nel quartiere, portando le proprie opinioni e segnalando le criticità riguardanti gli spazi verdi della zona. L'incontro si è concluso nel pomeriggio con un ampio dibattito.

Particolare attenzione è stata rivolta agli alberi di via Ernesto Basile, che dovranno essere trasferiti da via Ernesto Basile per fare spazio alla linea del tram, e alla mancata riapertura del Parco Cassarà