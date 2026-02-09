Milano occupato il liceo classico Parini | picchetto degli studenti e assemblea

Questa mattina il liceo classico Parini di Milano è stato occupato da un gruppo di studenti. Davanti all’ingresso di via Goito, alcuni ragazzi hanno formato un picchetto e bloccato l’accesso, annunciando una protesta. Hanno esposto uno striscione con la scritta “Il Parini grida ancora”. La situazione si è sbloccata solo dopo l’assemblea tra studenti e dirigenti.

Milano, 9 febbraio 2026 – Occupato il liceo classico Parini di Milano. Questa mattina, lunedì 9 febbraio, di fronte agli ingressi di via Goito, un picchetto composto da qualche decina di studenti ha bloccato l’entrata ed ha annunciato la protesta, esponendo uno striscione con le parole ‘Il Parini grida ancora’. Poco dopo, i promotori hanno invitato i compagni a entrare e a radunarsi in cortile, per dar vita a un’assemblea ancora in corso. Lo slogan è ‘Occupiamoci del futuro’ e l’azione è stata annunciata come forma di protesta e di visibilità, con l’obiettivo di aprire un confronto su alcune criticità interne alla vita scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina, studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato l’edificio di piazza Ascoli, impedendo l’ingresso al personale scolastico.

Gli studenti del Liceo Giulio Cesare hanno occupato l'istituto per protestare contro la mancanza di confronto e l'indifferenza della presidenza, in seguito alla diffusione di una 'lista stupri'.

