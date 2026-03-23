Il terribile incidente avvenuto sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York, costato la vita al pilota e al copilota di un aereo Air Canada proveniente da Montréal, è ora “raccontato” anche dagli audio della torre di controllo. Il velivolo si era scontrato con un mezzo dei vigili del fuoco mentre stava completando la fase di atterraggio e le registrazioni documentano i concitati secondi che hanno preceduto l’impatto. Il racconto degli gli ultimi istanti. La registrazione diffusa dai media statunitensi restituisce la tensione di quei momenti. Si sente chiaramente la voce di un controllore del traffico aereo che tenta disperatamente di fermare un camion dei vigili del fuoco che stava attraversando la pista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Stop, stop, stop”, poi l’impatto e l'incidente mortale: così gli audio rivelano il disastro aereo a New York

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Scontro sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York tra un aereo di linea della Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco facebook