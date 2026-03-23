Stellato | La transazione fiscale come chiave per il risanamento delle imprese ma attenzione alla tasse
Lo studio di Ezio Stellato rilancia il tema del peso dei creditori pubblici nelle ristrutturazioni. Sullo sfondo resta la tensione tra tutela dell’Erario e sopravvivenza delle imprese Nel nuovo diritto della crisi d’impresa, la gestione dei debiti tributari si conferma uno snodo decisivo per l’esito dei processi di ristrutturazione. In questo quadro si inserisce il contributo del prof. Ezio Stellato – responsabile delle politiche fiscali dell’Istituto Milton Friedman – “I creditori pubblici nella crisi d’impresa: la transazione fiscale tra tutela dell’interesse erariale e ristrutturazione aziendale”, pubblicato nel volume “Diritto della crisi 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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