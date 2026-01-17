meno tasse per le famiglie ma la pressione fiscale rimane alta in italia

Negli ultimi quattro anni, le famiglie italiane hanno usufruito di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro, contribuendo a un alleggerimento delle imposte. Tuttavia, la pressione fiscale complessiva in Italia rimane elevata rispetto ad altri Paesi europei, influenzando la situazione economica delle famiglie e la crescita del Paese.

Negli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro. È quanto emerge da un’analisi dell’ Ufficio studi della Cgia di Mestre, che mette in luce un apparente paradosso: mentre le imposte pagate dai nuclei familiari sono diminuite in modo significativo, la pressione fiscale complessiva è tornata a crescere, attestandosi nel 2025 al 42,8 per cento. Un livello elevato, che richiede una lettura articolata per essere compreso. Fisco più leggero per le famiglie. Secondo quanto rilevato dalla Cgia, l’aumento della pressione fiscale non deriva da un aggravio diretto sulle famiglie, bensì da due fattori principali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

