Innovazione e sostenibilità | il finanziamento Simest per la transazione digitale ed ecologica delle imprese italiane

Simest ha avviato un finanziamento destinato alle imprese italiane per sostenere la transizione digitale ed ecologica. Si tratta di uno degli strumenti pubblici più importanti per favorire l’innovazione e la competitività delle aziende italiane nei mercati internazionali. Il finanziamento si rivolge alle imprese che vogliono aggiornare i propri processi produttivi e migliorare la sostenibilità ambientale delle proprie attività.

Il finanziamento dedicato alla transizione digitale ed ecologica gestito da SIMEST rappresenta uno dei principali strumenti pubblici di sostegno alle imprese italiane che intendono innovare i propri processi produttivi e rafforzare la presenza sui mercati internazionali. L’iniziativa si inserisce tra le misure a supporto dell’internazionalizzazione e della modernizzazione del sistema produttivo, con l’obiettivo di favorire modelli di crescita più sostenibili e tecnologicamente avanzati, anche per le aziende che fanno parte di una filiera produttiva. La misura è rivolta soprattutto alle micro, piccole e medie imprese, ma può essere utilizzata anche da aziende di dimensioni maggiori che operano o intendono operare sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

