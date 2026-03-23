Startlist slalom femminile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane
Dopo un weekend a dir poco trionfale per i colori azzurri, con un clamoroso en plein di vittorie nella velocità a Kvitfjell tra uomini (doppietta di Dominik Paris) e donne (Laura Pirovano in discesa, Sofia Goggia in superG), domani andrà in scena sulla pista norvegese di Hafjell lo slalom speciale femminile valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Riflettori puntati sul duello tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher per la classifica generale, con la statunitense che può contare su un vantaggio di 45 punti sulla tedesca a due eventi dalla fine nella rincorsa alla Sfera di Cristallo. L’Italia ha obiettivi chiaramente... 🔗 Leggi su Oasport.it
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